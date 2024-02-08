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Гроссі оцінив дотримання п'яти принципів МАГАТЕ щодо захисту ЗАЕС

08.02.2024 / 11:14
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Гроссі.

Він розповів, що під час візиту оцінив дотримання п'яти принципів МАГАТЕ щодо захисту станції.

"Також оцінив стан поточних систем електроживлення та охолодження, рівень кваліфікованості персоналу та багато іншого", - додав Гроссі.

Глава МАГАТЕ наголосив, що такі оцінки безпеки та захищеності об'єкта - життєво важливі.

Гроссі, ЗАЕС, МАГАТЕ
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