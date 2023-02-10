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МО Великобританії: За останні два тижні росія зазнала найбільшої кількості втрат в Україні

13.02.2023 / 12:15
За останні два тижні росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Так, британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ.

"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середнє значення у даних про втрати рф за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - додали в британській розвідці.

Великобританія
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