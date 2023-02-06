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МО Британії: За допомогою псевдовиборів рф хоче легалізувати захоплення частини України

07.02.2023 / 12:03
У кремлі мають намір продовжувати русифікацію окупованих територій. За допомогою псевдовиборів хочуть легалізувати захоплення частини України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 1 лютого 2023 року голова ради федерації рф валентина матвієнко заявила, що регіональні вибори відбудуться на "приєднаних" територіях України 10 вересня 2023 року.

"Включення виборів у той же день голосування, яке заплановане по всій росії, наголошує на прагненні керівництва представити території як невід'ємні частини федерації", зазначається у зведенні.

За даними британської розвідки, проведення "виборів" слідує за зусиллями з "русифікації" окупованих територій, які включають зміну систем освіти, зв'язку і транспорту.

"Попри те, що у росії виборцям більше не доступний значний демократичний вибір навіть на регіональних виборах, лідери, швидше за все, висунуть аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію", - вважають у Міноборони Британії.

Міністерство оборони, Великобританія
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