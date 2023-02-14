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Верещук: російські загарбники свідомо і цілеспрямовано осушують Каховське водосховище

13.02.2023 / 14:10
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що російські загарбники свідомо і цілеспрямовано осушують Каховське водосховище.

Про це Верещук написала у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Екологічна війна. Окупанти осушують Каховське водосховище. Загроза навколишньому середовищу, водопостачанню та сільському господарству Запоріжжя та Херсонщини», - заявила вона.

На думку Верещук, загарбники свідомо і цілеспрямовано здійснюють екоцид регіону, включаючи тимчасово захоплені території.

«Вони не зможуть втримати захоплені території. Можливо, почали це усвідомлювати. Тому, хочуть після себе залишити випалену землю, непридатну для життя», - зазначила віцепрем'єр.

«Нічого в них не вийде. Все може відбутись дуже швидко. Пам’ятаєте звільнення Херсона?», - підкреслила Верещук.

Верещук, Каховське водосховище
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