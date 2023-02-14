В Україні почастішали випадки, коли водіїв зупиняють на блокпостах та "розводять" на 17 тисяч гривень штрафу

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін на своєму Telegram-каналі.

Так, після поверхневого огляду авто оголошують водію підозру щодо вживання алкоголю та пропонують задути в алкотестер чи відмовитися. Якщо водій відмовляється - дають протокол за ст. 130 КУпАП, який передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення прав на рік.

Сімутін зазначив, що водій, який не згоден з результатом алкотестера або відмовився від цієї процедури на місці, має право вимагати здати аналізи в лікарні, а правоохоронці зобов’язані туди доставити.

Також варто мати відео з боді-камер у справі, якщо дійде до суду. Суддя переважно не визнає беззаперечними доказами відео, які перериваються, тому краще мати постійний запис.

Юрист попередив, що іноді обвинувальна сторона у подібних справах намагається залучити до справи "свідків" з добровільних формувань, які несли з ними службу. Але особи, щодо неупередженості яких є сумніви, не можуть виступати свідками у суді.

Водночас Сімутін порадив не писати у протоколі "не пив, не згоден", коли описується зауваження. Необхідно вказати причину незгоди: не доставили в лікарню, відмовили у повторному тесті, не дали можливості скористатися правовою допомогою, залучені упереджені свідки тощо.