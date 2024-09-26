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Саудівська Аравія закликає до припинення війни в Україні та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки

30.09.2024 / 10:12
Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між росією та Україною для досягнення мирного врегулювання.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд у своєму виступі на загальних дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки і стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - сказав він.

Саудівський принц наголосив на тому, що необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - додав він.

Саудівська Аравія
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