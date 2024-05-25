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Кулеба: Українська дипломатія працює в усіх регіонах світу й успішно протидіє деструктивній діяльності рф

04.06.2024 / 12:16
Міністр закордонних спра Дмитро Кулеба розповів про три шляхи, якими країна-агресор росія намагається зірвати Глобальний Саміт Миру.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"росія використовує три види протидії. Перший – дискредитація Саміту Миру через розсилку листів, публічні заяви та закриті зустрічі, де росія намагається переконати країни в його незначущості. Другий – спроби переконати окремі країни взагалі не брати участь у саміті. Третій – спроби переконати країни, що підтвердили свою участь, приїхати на максимально низькому рівні, - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що найактивніше росія намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки.

За його словами, українська дипломатія працює в усіх регіонах світу й успішно протидіє деструктивній діяльності рф.

Глава МЗС наголосив, що Україна спільно з партнерами створює прецедент скликання Саміту Миру не на умовах країни-агресора чи країни-посередника, а на умовах Статуту ООН.

Кулеба, Саміт миру
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