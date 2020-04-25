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Класична російська коронація табірного пахана: Подоляк прокоментував "інавгурація" путіна

08.05.2024 / 17:27
В рф відбулася не "інавгурація" путіна, а "класична російська коронація чергового табірного пахана".

Такою думкою поділився радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк. У Telegram він підкреслив, що володимир путін не є президентом росії, він - "класичний малоосвічений диктатор".

"Не "інавгурація". Але класична російська коронація чергового табірного пахана. Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові. Не готовність відповідати сучасності. Але виражений намір збільшувати агресію, експансію й масштабувати війни в різних форматах", - підкреслив він.

Подоляк
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