На Ровенщине сторонники ПЦУ не выполняют договоренности с общиной УПЦ

В Хорове представители ПЦУ нарушили договоренность с верующими храма УПЦ о том, что не будут препятствовать совершению богослужений.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, религиозная община Петро-Павловского храма в Хорове второй месяц подряд отстаивает свое право на храм.

Епископ Пимен приехал поддержать прихожан закрытого Петро-Павловского храма в Хорове и совершил литургию в престольный праздник.

На свое богослужение с другой стороны храма пришла и новосозданная община ПЦУ, хотя была предварительная договоренность, что они не будут мешать совершать литургию верующим УПЦ.

«Как показывает практика, все договоренности для сторонников ПЦУ лишь формальность, которую они выполняют пока разговаривают, далее делают наперекор, без уважения к оппонентам. В Хорове, чтобы донимать верующих УПЦ, сторонники ПЦУ включили колонки с озвучиванием своих песнопений», – отметили в пресс-службе епархии.

Владыка Пимен в слове к верующим подчеркнул, что как бы тяжело не было, сколько бы зла не сделали те, кто хотят забрать храм, все равно нужно их любить, потому что так заповедал Господь:

«Я говорю, любите врагов ваших», – так учил Господь наш Иисус Христос. На ненависть христианин обязан ответить любовью. Немощь наша становится силой любви Божией. Кто на тебя с камнем, а ты на него хлебом, меня так в детстве учили, теперь я прошу вас научиться так делать», - призвал епископ Пимен.