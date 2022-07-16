Войти | Зарегистрироваться
01:51

воскресенье,
17 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ отпели погибших воинов ВСУ

15.07.2022 / 16:10
В УПЦ отпели погибших воинов ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
Вечная память погибшим Героям

В Хустской, Черновицкой и Ровенской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели троих погибших Защитников Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, один из павших воинов до военную службы нес послушание в храме.

В селе Угля священники Хустской епархии во главе с благочинным Тереблянского округа протоиереем Михаилом Паканичем совершили чин похорон погибшего воина Анатолия Петейчука.

В Черновицкой епархии 13 июля отпели погибшего воина Виталия Герегу, отдавшего свою жизнь в борьбе против российской агрессии.

Отпевание Защитника Украины возглавил благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк во храме во имя Архистратига Божьего Михаила.

В Ровенской епархии 14 июля прощались с 24-летним воином ВСУ Александром Гергелюком, погибшим в результате артиллерийского обстрела украинских позиций в Донецкой области.

Отпевали воина в Преображенском храме села Тучин Гощанского благочиния, в котором погибший нес послушание пономаря.

Чин похорон возглавил настоятель храма протоиерей Владимир Демидюк.

Вечная память погибшим Героям!

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июля
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.