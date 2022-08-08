Войти | Зарегистрироваться
14:41

понедельник,
08 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковині освятили новий храм УПЦ

07.08.2022 / 17:15
На Буковині освятили новий храм УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Чин освячення храму звершив митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій

У Чернівецькій області у селі Кам'яна освятили новий храм Української Православної Церкви на честь Різдва Божої Матері.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Чернівецько-Буковинської єпархії, чин освячення храму звершив митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій.

Також у храмі було освячено другий боковий вівтар на честь ікони Божої Матері «Всецариця». Після освячення було відслужено Божественну літургію.

За богослужінням духовенство та віруючі молилися про мир на українській землі, про визволення від ворога, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним.

Митрополит Мелетій привітав настоятеля та парафіян із освяченням храму та подарував парафії ікону Божої Матері.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ, новий храм
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 августа
7 августа
6 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.