На Буковині освятили новий храм УПЦ

У Чернівецькій області у селі Кам'яна освятили новий храм Української Православної Церкви на честь Різдва Божої Матері.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Чернівецько-Буковинської єпархії, чин освячення храму звершив митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій.

Також у храмі було освячено другий боковий вівтар на честь ікони Божої Матері «Всецариця». Після освячення було відслужено Божественну літургію.

За богослужінням духовенство та віруючі молилися про мир на українській землі, про визволення від ворога, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним.

Митрополит Мелетій привітав настоятеля та парафіян із освяченням храму та подарував парафії ікону Божої Матері.