Єпископ УПЦ пояснив, чому основоположним у житті мають бути Христос та Євангеліє

Головне у Православ'ї – це не історія Церкви, не світогляд, не канони та ікони, а Христос.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму телеграмі.

«Історія Церкви каже, що завжди існувала категорія можновладців, які намагалися зробити Церкву слухняною маріонеткою у своїх руках. Одні робили це з ненависті до Церкви, бажаючи її знищити у разі непокори, інші – навпаки, з найкращих спонукань, щиро вірячи у свою релігійність. Протягом століть прикладів такого ставлення політиків до Церкви набралося безліч, але не менше за них і серед людей, далеких від влади», - сказала єпископ Віктор.

Владика звернув увагу, що існує також категорія віруючих, які вважають, що бути православним християнином і при цьому не цікавитись політикою – це не лише неправильно, а й невиправдано.

«Православ'я для таких – це вид певної ідеології, яка сформувалася в пізньовізантійську епоху і базується на чітких принципах, серед яких часто чуємо слова «монархія», «імперія», «боротьба зі світовим злом», «глобалізація» та інше», - зазначив архієрей .

Ієрарх УПЦ вважає, що кожна людина має право дотримуватись якихось політичних принципів або не дотримуватись жодних. «Вона може бути монархістом, прагнути відродження імперії і при цьому боротися зі світовим злом і глобалізацією. Вона може сповідувати протилежні політичні погляди. Але при цьому називати таку людину віруючим вже дуже важко», - додав він.

«Бо якщо в основу свого життя вона ставить зазначені вище, втім як і невказані, політичні принципи, а не Христа і Євангеліє, то Православ'я для неї стає засобом, за допомогою якого вона обґрунтовує свої переконання, але не живе спілкування з Богом. Такій людині, здебільшого, Бог не потрібен. Їй потрібна «система», спираючись на яку вона займається «перебудовою світу». І в цьому сенсі Православ'я – лише ґрунт для побудови такої «системи», а на її місці могла б бути і якась інша ідеологія», - пояснив владика.

Єпископ Віктор зазначив, що головне у Православ'ї – це не історія Церкви, не світогляд, не канони та не ікони, а Христос.

«Вони захоплюються політичною боротьбою, забуваючи при цьому про боротьбу з гріхом та власною гордістю, читають «аналітичні статті», зрідка або зовсім не читаючи Євангеліє, розбираються в тонкощах політики країн Заходу, і взагалі не цікавляться «Добротолюбством» чи отцями Церкви. Все це дуже сумно», - продовжив архієрей.

Владика нагадав, що Церква є місцем для всіх.

«Але це місце, поза яким потрібно залишити всі свої «земні піклування», забути про «перебудову світу» за допомогою політики, і зайнятися перебудовою самого себе», - підсумував ієрарх УПЦ.