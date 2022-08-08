До Київських духовних шкіл УПЦ зараховано 180 абітурієнтів

За результатами вступних іспитів 29 абітурієнта зараховано на денне відділення Київської духовної академії (магістратура) та 54 – до Київської духовної семінарії.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на kdais.kiev.ua, підсумки вступної кампанії у Київських духовних школах оголошено на засіданні Вченої ради 6 серпня.

На заочне відділення Київської духовної академії (магістратура) зараховано 41 абітурієнта, а семінарії - 56.

Як повідомлялося раніше, цього року вступні іспити до Київських духовних шкіл складали 200 абітурієнтів, з них 94 – на денне відділення та 106 – на заочне.

Під час іспитів абітурієнти показали свої знання Святого Письма, богослов'я, церковної історії, іноземних мов, церковнослов'янської мови та церковних молитов, а також писали твір.