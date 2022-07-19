На Київщині громада підтвердила вірність УПЦ

На Київщині релігійна громада храму Архістратига Божого Михаїла в селі Михайлівка-Рубежівка зберігає вірність Українській Православній Церкві та відстоюватиме свої конституційні права.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, 7 липня за безпосереднього сприяння міського голови Ірпеня Олександра Маркушина були зібрані збори, на яких відбулося голосування за зміну юрисдикційної приналежності Михайлівського храму у селі Михайлівка-Рубежівка на користь ПЦУ.

На збори настоятель та парафіяни храму вирішили прийти хресним ходом. Коли представники релігійної громади храму прибули до місця проведення зборів, їм запропонували зареєструватися для участі у голосуванні, на що віряни храму відповіли відмовою, адже доля Михайлівської церкви могла вирішуватися лише на зборах релігійної, а не територіальної громади села.

«Ми пішли показати, що ось ми — релігійна громада нашого села, люди, які сьогодні молилися, які були в церкві, які причащалися, які беруть участь у житті церкви», -підкреслив настоятель Михайлівської церкви протоієрей Петро Чопик.

Збори релігійної громади села, у яких взяли участь 162 парафіян, відбулися 10 липня. Прихожани Михайлівського храму одноголосно проголосували за збереження вірності Українській Православній Церкві, що було зафіксовано протоколом.

«Два тижні тому до мене зателефонувала староста села Катерина Пасюк і сказала, що представники територіальної громади Михайлівки-Рубежівки хочуть поспілкуватися», - розповів настоятель.

Коли представники територіальної громади прийшли до храму в неділю на визначений священником час, то як виявилося їхньою метою було провести голосування для переведення парафії у ПЦУ. Настоятель нагадав, що метою даного зібрання було спілкування, а не проведення голосувань, тож ініціатори зборів перенесли голосування на 17 липня.

Протоієрей Петро Чопик, попри перешкоджання організаторів події, виступив перед присутніми та розповів про рішення Собору УПЦ від 27 травня 2022 року, про гуманітарну допомогу та підтримку ЗСУ та усіх постраждалих внаслідок російського вторгнення, про те, що Україну на фронті боронять прихожани УПЦ, зокрема, діти та рідні священнослужителів, а також наголосив, що рішення стосовно храму може прийматися лише на зборах релігійної громади храму, а не територіальної громади села.

Посеред промови священнику вимкнули мікрофон. Також в одного із православних вирвали з рук телефон. Побачивши агресивні настрої учасників незаконного зібрання, отець Петро разом із прихожанами хресним ходом повернулися до свого храму.

Попри законний вибір парафіян учасники зборів територіальної громади 17 липня прийняли рішення перевести храм у ПЦУ, а також здійснити переєстрацію храму.