На Київщині активісти ПЦУ захопили храм УПЦ

У Київській області представники ПЦУ захопили храм на честь Різдва Божої Матері у селі Дмитрівка Бучанського району.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на mitropolia.kiev.ua, настоятель парафії протоієрей Сергій Кобиляцький, дізнався про незаконну перереєстрацію реігійної громади після того, як були змінені замки усіх парафіяльних приміщень.

Отець Сергій зазначив, що на підставі протоколу зборів територіальної громади були внесені відповідні зміни до держреєстру.

Настоятелю погрожували за його присутність на території храму, до якого він тепер «не має ніякого відношення» та навіть намагалися вручити повістку до військкомату.

Священнослужитель звернувся з позовом до суду, адже всі необхідні документи, які підтверджують підлеглість релігійної громади УПЦ є, але йому було відмовлено «за відсутністю складу злочину».

Як повідомлялося раніше, 6 червня було вчинено спробу захопити храм, після чого церкву було опечатано. Настоятель з прихожанами останнє богослужіння звершили просто неба на день пам‘яті апостолів Петра і Павла. Протоієрей Сергій Кобиляцький побудував цей храм та очолює парафію протягом 27 років.