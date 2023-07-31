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МЗС України: росія знищила близько 180 тисяч тонн українського зерна протягом останніх дев’яти днів

01.08.2023 / 12:16
Близько 180 тисяч тонн українського зерна було знищено внаслідок ракетних та повітряних атак країни-агресора росії протягом останніх дев’яти днів.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві нагадали, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода") росія здійснила серію повітряних та ракетних атак по морських портах України.

Упродовж лише 9 днів після виходу із "зернової угоди" російські окупанти зруйнували або пошкодили 26 об’єктів портової інфраструктури.

У морських портах, які зазнали російських атак, було також пошкоджено 5 цивільних суден.

Крім того, російські окупанти знищили близько 180 тисяч тонн зернових культур, що знаходяться в портових сховищах.

зерно
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