США планують заборонити своїм компаніям інвестувати у технологічні сектори Китаю

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела пише Bloomberg.

“Президент Джо Байден має намір до середини серпня підписати указ про обмеження критичних американських технологічних інвестицій у Китаї”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що указ зосередиться на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових комп’ютерах. “Він не стосуватиметься наявних інвестицій та заборонятиме лише певні операції. Про інші угоди необхідно буде інформувати уряд”, - уточнює Bloomberg.

Утім агентство додає, що підписання указу вже неодноразово відкладалося й це може трапитися знову. “Обмеження не набудуть чинності до наступного року, а їх масштаб буде визначений у процесі написання правил, який включатиме період збору коментарів, аби зацікавлені сторони могли висловити свою думку щодо остаточної версії”, - стверджується у статті.

Зауважимо, що майбутній указ - складова ширших зусиль Білого дому із обмеження спроможності Китаю розвивати технології наступного покоління, важливі для національної та економічної безпеки. “Ці зусилля ускладнили й так не прості відносини адміністрації Байдена із Китаєм, який вбачає ці обмеження спробою стримати й ізолювати країну”, - підсумовується у матеріалі.