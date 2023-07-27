Войти | Зарегистрироваться
01:50

воскресенье,
30 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

США планують заборонити своїм компаніям інвестувати у технологічні сектори Китаю

29.07.2023 / 13:15
Найближчим часом у Штатах планують заборонити своїм громадянам та компаніям інвестувати у чутливі технологічні сектори Китаю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела пише Bloomberg.

“Президент Джо Байден має намір до середини серпня підписати указ про обмеження критичних американських технологічних інвестицій у Китаї”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що указ зосередиться на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових комп’ютерах. “Він не стосуватиметься наявних інвестицій та заборонятиме лише певні операції. Про інші угоди необхідно буде інформувати уряд”, - уточнює Bloomberg.

Утім агентство додає, що підписання указу вже неодноразово відкладалося й це може трапитися знову. “Обмеження не набудуть чинності до наступного року, а їх масштаб буде визначений у процесі написання правил, який включатиме період збору коментарів, аби зацікавлені сторони могли висловити свою думку щодо остаточної версії”, - стверджується у статті.

Зауважимо, що майбутній указ - складова ширших зусиль Білого дому із обмеження спроможності Китаю розвивати технології наступного покоління, важливі для національної та економічної безпеки. “Ці зусилля ускладнили й так не прості відносини адміністрації Байдена із Китаєм, який вбачає ці обмеження спробою стримати й ізолювати країну”, - підсумовується у матеріалі.

Байден
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 июля
28 июля
27 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.