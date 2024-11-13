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Держпродспоживслужба: Завдяки перевіркам вдалося уникнути обрахування українців за комкналку на понад 1,3 млн грн

28.11.2024 / 16:25
З початком опалювального сезону громадянам радять перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що з квітня 2024 року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки за ціноутворенням на ринку надання житлово-комунальних послуг.

Всього було проведено 203 перевірки та застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 3,18 млн грн. Завдяки цим заходам вдалося уникнути обрахування громадян на суму понад 1,3 млн грн.

До відповідальності притягнуто 124 посадових особи, на яких накладено штрафних санкцій на суму понад 236 тис. грн.

Складено 94 приписи, спрямовані на усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства.

Завдяки діяльності Держпродспоживслужби до державного бюджету було спрямовано 3,4 млн грн, а споживачам повернуть понад 1,6 млн грн, стягнутих через неправомірно застосовані тарифи.

Якщо споживач виявить помилку в розрахунках або має сумніви щодо правильності нарахувань, він може звернутися до Держпродспоживслужби.

  • Онлайн-форма: потрібно заповнити звернення на сайті.
  • Електронна пошта: треба написати на [email protected].
  • Поштою: листи надсилаються за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.
комуналка, Держпродспоживслужба
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