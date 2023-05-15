Зеленський: Ми почнемо контрнаступ, щойно матимемо мінімум, з яким зможемо вирватися вперед

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Washington Post.

"Ми працюємо не тільки зі США (щодо озброєння, - ред.). Безперечно, Сполучені Штати є лідером у наданні допомоги. Ми дуже вдячні за це. Але ми не можемо покладатися тільки на США і не можемо покладатися на місяці, про які ви згадали. Тому що, захищаючи ту чи іншу територію, ваші ресурси зменшуються. Як людські ресурси, так і боєприпаси", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Україна не буде довго чекати на постачання озброєння, щоб почати контрнаступ.

"Ми почнемо контрнаступ, щойно матимемо мінімум, з яким зможемо вирватися вперед. Тому ми працюємо з партнерами - з Британією, Францією, Німеччиною, Італією. Ми працюємо зі словацькими партнерами, з Польщею. Ми працюємо з різними країнами. Ми працюємо з Канадою", - розповів він.

Президент додав, що Україна також почала працювати з іншими континентами щодо озброєння.

"І тут я не хотів би говорити, з якими ще урядами за межами європейського континенту, тому що не всі з них будуть раді, якщо ця інформація буде оприлюднена. Ми працюємо. Ми робимо все можливе, щоб посилити нашу армію", - наголосив він.