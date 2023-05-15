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Посол США: Україна - це Європа, як і Крим - це Україна

14.05.2023 / 13:15
Підтримка України з боку США триватиме як у наданні безпекової допомоги, так і в засудженні воєнних злочинів росії на міжнародному рівні.

Про це заявив посол США в Естонії Джордж Кент під час дискусії на 16-й Конференції Леннарта Мері, повідомляє Укрінформ із посилання на АрміяInform.

«Українці визначать, що таке перемога. Україні потрібно виграти війну. Я думаю, що обрані українські лідери будуть тими, хто визначить кінець війни після перемоги української армії на полі бою», - сказав Кент.

За його словами, США роблять усе, щоб забезпечити українську перемогу у війні проти росії, яка почалася ще в лютому 2014 року.

«Гадаю, що думку про те, що США витратили б 37 мільярдів доларів на військову допомогу будь-якій країні за 15 місяців, не могли собі уявити навіть ті, хто підтримував Україну», - зауважив американський дипломат.

Він нагадав, що в Афганістані США витратили 72 мільярди доларів упродовж 20 років, надаючи допомогу силам безпеки цієї країни. А Україна отримала половину цієї суми лише за 15 місяців.

Кент запевнив, що підтримка України з боку США триватиме як у наданні безпекової допомоги, так і в засудженні російських воєнних злочинів на міжнародному рівні.

«Наша підтримка України стає наступальною на полі бою. Українці, які гинуть, воюють за свободу. Вони живуть задля того, щоб бути кращою країною Європи. Бо Україна - це Європа, як і Крим - це Україна», - резюмував посол США в Естонії.

Кент
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