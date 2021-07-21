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И.о. временного поверенного в делах США заверил, что Зеленский и Байден встретятся летом

21.07.2021 / 09:45
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретятся этим летом, но точная дата пока что неизвестна.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - отметил Кент в интервью "Радио Свобода".

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - добавил Кент.

Как сообщалось, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом. Предложение было сделано в ходе телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение посетить в июле 2021г. Белый дом, отметив, что с нетерпением ждем встречи для обсуждения сотрудничества между странами.

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Путин, Байден, Кент
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