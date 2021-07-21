Минздрав запустил 5 этап вакцинации: с 21 июля получить прививку сможет каждый

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14:52
"День свободы": Англия отменила масочный режим и социальную дистанцию
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10:54
Число жертв масштабного наводнения в Германии превысило 160
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17:19
Борис Джонсон помещен под наблюдение после контакта с заразившимся министром
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16:48
Среди непривитых американцев растет заболеваемость COVID-19
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15:56
Глава Минздрава Великобритании заболел COVID, несмотря на прививку, но имеет легкие симптомы
- 14:52
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11:46
Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович
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11:15
Суд ЕС принял решение, которое ограничивает прокачку газа в обход Украины
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10:54
Уменьшение дефицита и госдолга: Рада одобрила бюджетную декларацию на три года
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09:42
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу
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10:23
Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке
- 11:46
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07:42
В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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09:51
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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07:11
Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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08:39
Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси
- 07:42
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