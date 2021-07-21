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Минздрав запустил 5 этап вакцинации: с 21 июля получить прививку сможет каждый

21.07.2021 / 09:04
Минздрав запустил 5 этап вакцинации: с 21 июля получить прививку сможет каждый
Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19, с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий.

Об этом шла речь на брифинге министра здравоохранения Виктора Ляшко 20 июля.

Прямая речь: "Министерство здравоохранения объявляет об открытии 5 этапа вакцинации от COVID-19.

С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни.

Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек".

По словам министра, в Украине готовятся к потенциальному росту случаев заболевания на коронавирус из-за нового штамма вируса "Дельта".

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться.

Он отметил, что на селекторном совещании в офисе президента поручили главам ОГА открыть прививочные центры в каждом райцентре.

Министр добавил, что записаться на вакцинацию можно онлайн или получить прививки в порядке живой очереди.

Сейчас в Украине почти 200 центров и пунктов вакцинации.

Источник

вакцинация, COVID-19
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