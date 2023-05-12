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Ткаченко привітав Швецію з перемогою на "Євробаченні-2023"

14.05.2023 / 10:10
Глава Мінкультури України Олександр Ткаченко привітав Швецію з перемогою на "Євробаченні-2023", наголосивши на важливості згадки про війну зі сцени міжнародного пісенного шоу.

"Вітаю Швецію з перемогою на Євробаченні-2023! Це було справді історичне Євробачення. На честь України та її імені у Великій Британії", - написав він у телеграм-каналі в ніч на неділю.

За його словами, це "Євробачення" символізувало єдність цивілізованого світу, об'єднаного культурою, музикою, загальними цінностями та баченням майбутнього.

"Єдність навіть тоді, коли немає спільних фізичних кордонів, але вони є ментальними. У той час, коли росія знову обстрілювала Україну, зі сцени постійно звучали слова підтримки нашої країни з різних куточків Європи", - написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що "важливо, що зі сцени звучало слово "війна", бо наше завдання називати речі своїми іменами".

Глава Мінкульту подякував уряду та народу Великобританії, місту Ліверпуль та ліверпульцям, всім, хто був причетний до організації цього українсько-британського конкурсу.

"І особливо ВВС. Разом ми – сила. І перемога буде за нами", - резюмував Ткаченко.

Ткаченко, Євробачення
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