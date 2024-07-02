Зеленський запропонував Трампу розкрити свій план із закінчення війни в Україні

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні. Якщо будуть ризики для незалежності України, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав Зеленський, додавши, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

https://interfax.com.ua/news/political/997677.html

Він також знову заявив про затримки в постачанні зброї, наголосивши, що "вони не можуть планувати моє життя і життя нашого народу та наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо ми в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі".

При цьому Зеленський подякував за американський пакет допомоги на суму $61 млрд, схвалений Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, але наголосив, що військовій техніці потрібно надто багато часу, щоб дістатися фронту.