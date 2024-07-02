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Шмигаль: ООН може допомогти в постачанні необхідної техніки для розмінування

04.07.2024 / 10:12
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із головою Генеральної асамблеї ООН Деннісом Френсісом потреби України в розбудові децентралізованої енергетичної генерації.

Про це інформує Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Змістовна зустріч із головою Генеральної асамблеї ООН Деннісом Френсісом. Наша основна увага сьогодні була зосереджена на ситуації в енергетиці. Розповів про потреби України в обладнанні для відновлення та розбудови децентралізованої системи", - написав він.

Водночас Шмигаль наголосив на важливості деокупації Запорізької АЕС та повернення її під контроль України задля припинення ядерного терору з боку росії.

Прем'єр-міністр зауважив, що сторони також обговорили питання продовольчої безпеки й експорту українського зерна. Він висловив вдячність за підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

"Ядерна й продовольча безпека — серед пунктів Формули миру Президента України. Закликаємо сприяти її реалізації. Не менш важлива тема нашої зустрічі — гуманітарне розмінування. ООН може допомогти в постачанні необхідної техніки", - додав Шмигаль.

Глава уряду висловив вдячність Генасамблеї ООН за підтримку резолюцій на користь України, а також за фінансування гуманітарних проєктів, зокрема відновлення критичної інфраструктури. Також він підкреслив важливість підтримки у відновленні домівок українців.

"Розраховуємо на розширення кількості наших спільних проєктів", - зауважив Шмигаль.

ООН, Шмигаль
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