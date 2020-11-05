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В Европарламенте высказались против роспуска КСУ, как предлагает Зеленский

05.11.2020 / 14:52
Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда Украины.

Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон, передает "Европейская правда".

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд (...) Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной рады", - отметил Галер.

Фон Крамон опровергла, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", - отметила она.

Соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутатка.

При этом оба парламентария высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Напомним, ранее руководители двух институтов Совета Европы, ответственных за вопросы антикоррупции и верховенства права - GRECO и Венецианской комиссии соответственно - раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса и письменно призвали Верховную раду не принимать его.

3 ноября Европейский Союз заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизового режима с ЕС.

Источник

Европарламент, КСУ, Зеленский
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