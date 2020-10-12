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МОН рекомендует установить каникулы в школах с 15 по 30 октября

12.10.2020 / 18:12
Министерство образования в понедельник направит рекомендательные письма всем заведениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября.

Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в Telegram

Дословно: "Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все заведения общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.

Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехавшим из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года)".

Шкарлет отметил, что вместе с министром здравоохранения Максимом Степановым будет подавать такое же предложение от МОН и Минздрава на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства 13 октября.

И.о. министра отметил, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача.

Напомним: 11 октября председатель медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий заявил, что на совещании у президента Владимира Зеленского было принято решение, согласно которому высшие учебные заведения в Украине временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше.

10 октября и.о. министра образования Сергей Шкарлет попросил организовать на следующие две недели дистанционное обучение для детей-за роста заболеваемости COVID-19.

Источник

каникулы, МОН, Шкарлет
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