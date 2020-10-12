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Во Львове один человек погиб от угарного газа, еще двое госпитализированы

12.10.2020 / 17:54
Один человек погиб вследствие отравления угарным газом во Львове, а еще двоих госпитализировали, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, инцидент произошел вечером 10 октября в квартире по улице Елены Степанивны. В департаменте не указывают пол погибшего, а только возраст – 18 лет. Госпитализированным 40 и 14 лет соответственно.

Квартира оборудована двухфункциональным газовым котлом. Подача газа в квартиру была приостановлена.

Источник

отравление, угарный газ, Львов
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