В УПЦ КП заявили, что голосование о ликвидации Церкви проходило под давлением Фанара, а значит – нелегитимно

В Киевском патриархате считают, что голосование о ликвидации УПЦ КП не соответствовало регламенту, проходило под давлением иерархов Фанара, а значит – нелегитимно.

Пресс-служба УПЦ КП 5 июня опубликовала разъяснение, согласно которому решение о ликвидации УПЦ КП не может быть признано легитимным.

Заявление стало ответом на появившиеся в СМИ документ и видео, которые, по словам пресс-службы, «якобы свидетельствуют о ликвидации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата». Эти материалы, как считают в УПЦ КП, «вносят большое недоразумение и смуту в церковную жизнь Украинского Православия, так как их трактовка является однобокой и предвзятой».

Пресс-служба утверждает, что собрание «архиереев, которое состоялось в Теплой Софии за несколько часов до открытия Объединительного Собора», не было «Поместным Собором УПЦ КП», так как была нарушена «процедура созыва и проведения Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая четко прописана в Уставе УПЦ КП».

В Киевском патриархате утверждают, что «вопрос о ликвидации Киевского Патриархата возник только утром перед самым Объединительным Собором, как требование представителей Вселенского Патриархата для проведения Объединительного Собора, без этого формального отказа от Киевского Патриархата не мог быть проведен Объединительный Собор».

Кроме того, в УПЦ КП подчеркивают, что из-за нарушения процедурных норм не был «сформирован и секретариат Поместного Собора», а значит «никаких протоколов регистрации, хода заседаний, решений, голосования Поместного Собора – не существует, что ставит под большое сомнение легитимность этого собрания».

Исходя из этого, в пресс-службе УПЦ КП заявляют, что «собрание, которое имело место 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не было Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которое по требованию представителей Вселенского Патриархата приняло формальный, ситуативный документ, который не имеет юридической силы, а был необходим для участия в Объединительном Соборе Украинского Православия. В случае не подписания подобного документа представители Вселенского Патриархата отказывались начинать Объединительный Собор в Великой Софии. Следует заметить, что такое же требование было выдвинуто и УАПЦ».

Следовательно, как утверждается в заявлении пресс-службы УПЦ КП, раз «поместного Собора не было, значит и Киевский Патриархат продолжает существовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах».