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Зеленский: слухи о дефолте - это продуманные акции

06.06.2019 / 12:19
Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о возможном дефолте слухами.

Об этом он сказал в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, говорится в Twitter Администрации президента.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.

Напомним: вВ интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.

Эксперты считают, что предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить Украине дефолт .

Источник

дефолт, Зеленский
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