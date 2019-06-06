В Финляндии канонизировали монаха Валаамского монастыря - преподобного Иоанна (Алексеева)

Чин прославления святого Иоанна, монаха Валаамского монастыря, был совершен в Ново-Валаамском монастыре Финляндской Автономной Православной Церкви.

1 июня, в день канонизации преподобного Иоанна (Алексеева) Валаамского, в соборе Ново-Валаамского монастыря в Финляндии состоялась Божественная литургия, сообщает «Romfea».

Богослужение в праздничный день возглавил архиепископ Хельсинкский и всея Финляндии Лев.

В богослужении также приняла участие братия Ново-Валаамского монастыря.

После Божественной литургии икона с изображением новопрославленного святого была обнесена крестным ходом вокруг монастыря, где святой вел аскетическую жизнь и стал духовным отцом многих православных верующих.