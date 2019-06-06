В Финляндии канонизировали монаха Валаамского монастыря - преподобного Иоанна (Алексеева)

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15:16
Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента
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16:17
Британская оппозиция обвинила Трампа во вмешательстве в демократию
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15:48
Нетаньяху пригрозил Сирии новыми ударами в ответ на обстрелы
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14:58
Религиозные организации теперь не обязаны оснащать газовые счетчики модемами
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Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС
- 15:16
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10:44
Гройсман потребовал проверить формирование цены на газ в "Нафтогазе"
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"Укроборонпром" хочет продать 9 предприятий
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Комитет ВР рекомендовал отложить рынок электроэнергии до 1 октября
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Глава НКЦБФР инициирует внеочередное заседание Совета финстабильности по энергорынкам
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Мифы и легенды о возмещении НДС: чего ждать от новой власти?
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Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
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Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen
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