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Галущенко: Якщо рф буде атакувати енергосистему, то блекаутів уникнути не вдасться

13.10.2023 / 13:19
Якщо рф буде масово атакувати енергосистему, то блекаутів уникнути не вдасться. Проте відключення світла в будь-якому випадку мають бути короткочасними.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

«Ми проводимо відповідні тренування для того, щоб бути готовими до будь-яких рішень. Якщо будуть якісь масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути, але ми всі готуємося для того, щоб вони мали, вони і будуть мати короткочасний характер. І для того, щоб максимально швидко відновлювати»,- сказав Галущенко.

Міністр зауважив, що нема ілюзії, що ворог не буде атакувати енергосистему і тому, безумовно, зима буде важкою, бо спрогнозувати рівень атак, їх масштаб та вплив на роботу енергосистеми досить складно.

Галущенко
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