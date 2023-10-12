Войти | Зарегистрироваться
08:32

суббота,
14 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

В очереди по протезированию стоят 90 тысяч военных, и это еще не предельное количество, - нардеп

13.10.2023 / 11:32
В Украине насчитывается свыше 90 тысяч солдат, лишившихся вследствие войны конечностей, а также огромное число инвалидов, что, безусловно, станет серьезным вызовом для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Юлию Яцык.

По ее словам, вследствие военных действий в Украине появилось большое число инвалидов, число которых будет лишь расти с каждым днем.

"И это однозначно проблема, особенно в свете того, что на сегодня нет должного внимания к социальной политике, со стороны комитета социальной политики к этой проблеме", - указала она.

Вместе с тем она привела данные бывшего депутата Оксаны Корчинской, которая сейчас работает военным медиком в институте по разработке конечностей.

"В очереди по протезированию стоят 90 тысяч военных. То есть, не 30 тысяч, а 90. И это, мы понимаем, еще точно не конец и не предельное количество", - добавила она.

По ее мнению, в Украине провалена программа адаптации лиц с инвалидностью к социальной жизни еще до войны.

"Мы видим, что у нас много социальных учреждений не оборудованы пандусами, нет возможностей использования подъемных механизмов в общественном транспорте и так далее", - пояснила парламентарий.

Яцык не сомневается: появление в Украине такого большого числа инвалидов, а также отток трудоспособного населения с началом боевых действий сильно ударят по экономике.

"Наш трудовой ресурс однозначно потерпел крах во время войны. Кроме того, что трудоспособное население ушло на фронт, те, кто на фронте, получили разного рода травмы и не способны вернуться к нормальной жизни, а также очень много специалистов высокого класса выехали за пределы Украины и за эти полтора года уже адаптировались в других странах. И я, например, пока не вижу никаких показателей к тому, что они хотят или хотели бы вернуться. Никаких дополнительных льгот или условий, которыми бы мы могли заманить их обратно после того, как они вынуждены были обустроить свой быт, свою жизнь вне Украины... Поэтому это однозначно отразится на экономике", - констатировала она.

Другими словами, отмечает нардеп, совокупность таких факторов, как выезд высококвалифицированных специалистов, утрата трудоспособности ряда лиц и привлечение к обороне Украины трудоспособного мужского населения, станут вызовом для экономики.

"Вдобавок, к сожалению, имеет место тот факт, что в резерв ставят не всегда тех, кто действительно нужны в резерве. Коррупционная составляющая резерва остается", - указала Яцык.

Ситуация осложняется еще и тем, что, скорее всего, западные партнеры Украины не будут помогать в социальном обеспечении ветеранов.

"Все-таки мы государство самостоятельное и должны брать на себя ответственность за обеспечение и помощь военнослужащим, которые обеспечивали нам победу и воевали за наше государство", - подытожила она.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 октября
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.