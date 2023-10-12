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Правозахисниця: Якщо рф досягне своєї мети, людство опиниться у небезпечному світі

13.10.2023 / 10:12
У разі досягнення росією своєї мети, людство опиниться у світі, який буде небезпечним для всіх без винятку.

Таку думку висловила лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця Олександра Матвійчук під час конференції TEDWomen, передає Укрінформ із посиланням на Матвійчук у Фейсбуці.

Як зауважила правозахисниця, росія намагається переконати весь світ, що країна з потужним збройним потенціалом та ядерною зброєю може порушувати світовий порядок, диктувати свої правила міжнародній спільноті і навіть примусово змінювати міжнародно визнані кордони.

Матвійчук переконана, що досягнення росією своєї мети надихатиме авторитарних лідерів у різних частинах світу зробити те саме.

«Міжнародна система миру та безпеки більше не функціонує. Демократичним урядам доведеться вкладати гроші не в освіту, охорону здоров'я, культуру або розвиток бізнесу, не в розв'язання глобальних проблем, таких як зміна клімату або соціальна нерівність, а в озброєння», – вважає вона.

На думку Нобелівської лауреатки, «ми будемо свідками збільшення кількості ядерних держав, появи роботизованих армій і нової зброї масового знищення».

«Якщо росія досягне своєї мети, і цей сценарій здійсниться, ми опинимося в світі, який буде небезпечним для всіх без винятку», – наголосила Матвійчук.

Матвійчук
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