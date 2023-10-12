Правозахисниця: Якщо рф досягне своєї мети, людство опиниться у небезпечному світі

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:21
У ЄК пояснили, чому Євросоюз не називає "актом терору" дії Ізраїлю щодо блокади сектору Гази
-
12:16
Окотт: росія може продовжити атакувати цивільні судна в Чорному морі
-
11:14
Падіння російських безпілотників на території Румунії збільшує ризик ескалації
-
09:10
У всіх мобільних операторів рф почалися проблеми з базовими станціями звʼязку, - ЗМІ
-
14:21
Президентка Молдови представила Стратегію національної безпеки
- 14:21
-
Популярное в рубрике
Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
-
17:27
Експерт пояснив, чому пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі
-
17:27
Александр де Кроо: Бельгія створила фонд для підтримки України на €1,7 млрд
-
14:21
Телус: Польща побудує перший зерновий порт, який покращить транзит зерна з України
-
09:10
11 жовтня відбудеться засідання із підтримки України у рамках щорічних зборів МВФ та СБ
-
17:27
АВМ: В Україні подорожчали майже всі молочні продукти
- 17:27
-
-
Популярное в рубрике
Имплантация и протезирование: какой вид процедуры лучше09.10.2023 / 01:43В современном мире потеря зубов является не только проблемой внешнего вида, но и значительным физиологическим недостатком. Длительное отсутствие зубов в ряду нарушает положение остальных зубных единиц, заставляя их постепенно смещаться, и чем шире пустота, тем быстрее происходит развитие патологии. Восстанавливать целостность зубного ряда сегодня помогают две процедуры: имплантация и протезирование. Хотя многие незнающие пациенты уверены, что это одно и то же, в действительности это две разные методики, каждая со своими особенностями. Чтобы понять, в чем разница между имплантацией и протезированием зубов, нужно прежде подробнее узнать о каждом способе.
Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
-
Популярное в рубрике
Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
-
09:10
Федоров: Українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом
-
17:27
Стало відомо в яких країнах найдешевший та найдорожчий мобільний інтернет
-
10:12
Суд у росії знов оштрафував компанію Google за інформацію про війну в Україні
-
18:30
Попередження: Кіберзловмисники надсилають злочинні листи надходили начебто від імені CERT-UA
- 09:10
-
-
-
Популярное в рубрике
-