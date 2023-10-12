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Гуменюк: російські окупанти перейшли в економрежим щодо використання снарядів

12.10.2023 / 18:30
Ситуація на Півдні залишається напружною попри те, що російські окупанти перейшли в економрежим щодо використання снарядів.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

«Загальна кількість обстрілів з лівого берега по правому наразі тримається на показниках 60-70, дещо спадає день у день. Використання снарядів залишається на рівні 300-400. Це також не найвища позначка, оскільки раніше було й набагато більше снарядів. Зараз ми спостерігаємо певний економрежим у їхньому використанні», – сказала Гуменюк.

За її словами, поки ще рано говорити про загальну нестачу снарядів у росіян, але точно можна сказати, що руйнування Силами оборони логістики ворога та польових пунктів далися взнаки.

Водночас, ситуація на Півдні залишається досить напруженою. Загарбники намагаються чинити тиск, активізувавши скидання осколкових боєприпасів з БпЛА.

Серед іншого тактична авіація ворога продовжує активність у напрямку острова Зміїний над акваторією Чорного моря. Гуменюк додала, що, там, де росіяни не можуть проявляти активність корабельну, намагаються компенсувати це з повітря.

Також Сили оборони фіксують розвідувальні безпілотники, що може свідчити про підготовку наступних атак.

Гуменюк
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