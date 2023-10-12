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Свириденко: Україна вже розмінувала майже половину земель сільгосппризначення

13.10.2023 / 16:25
Україна вже розмінувала майже половину земель сільгосппризначення, які були заміновані або засмічені вибухонебезпечними предметами через російську агресію. Однак необхідно сфокусуватися на більш швидкому технічному обстеженні території.

Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє кореспондент Delo.ua.

Чиновниця зазначила, що наразі вже обстежено та розміновано 200 тис. із 470 тис. га таких земель. Наразі в країні працюють 3000 саперів і 29 одиниць спецтехніки для розмінування.

До кінця року кількість техніки збільшиться до 60, але цього все одно недостатньо. Втім, уряд намагається стимулювати виробництво таких машин в Україні: уже виготовляються два види техніки для розмінування – в Харкові і Кривому Розі.

За словами Свириденко, Україна має змінити парадигму процесу розмінування, сфокусувавшись не на традиційному розмінуванні, а на більш швидкому технічному обстеженні земель, яке виконується шляхом польотів дронів зі сканерами ґрунтів. Але технологія має вдосконалюватись, оскільки обстеження беспілотниками не дає 100%-го виявлення мін, що створює загрозу для команд з розмінування.

"Ми розпочали хакатон разом з міжнародними партнерами. Якби ми могли винайти технологію, яка дозволить дрону-сканеру бачити міни, які залягають на глибині менше 10 сантиметрів, і він зможе бачити пластикові міни,  це б звичайно, прискорило процес технічного обстеження і дозволило б швидше повертати ці землі в обіг", – висловилася міністерка.

Уряд сформулював такі пріоритети в розмінуванні:

  • Інфраструктура, дороги, мости, залізничні шляхи, газопроводи.
  • Домогосподарства.
  • Землі сільгосппризначення.
  • Розмінування лісів, водойм, підводне розмінування.

"Що ми пропонуємо в бюджеті на наступний рік? Ми кажемо: аграрії, у яких є потреба розмінювати землі, заходять в "Прозорро" і замовляють послуги приватних операторів, яких на сьогодні близько 19, і ще 33 – в процесі сертифікації. Вони замовляють послуги, а ми, як держава, частково компенсуємо ці витрати", – уточнила перша віцепрем'єрка.

В уряді вважають, що такий підхід дозволить не відволікати сили ДСНС, а також створити ринок послуг із розмінування в Україні.

Свириденко
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