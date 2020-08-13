Украина просит Беларусь выдать 28 "вагнеровцев"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси".

Сообщается, что всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в Украине установило, что задержанные в Беларуси лица участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В ОГП добавили, что вопрос о выдаче "вагнеровцев" решат компетентные органы Беларуси.

Напомним: 6 августа генпрокурор Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с генпрокурором Беларуси Александром Конюком заявила о намерении запрашивать о выдаче 28 человек.

29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.

Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.

5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".

3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков.

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