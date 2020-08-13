Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество Free Riff.

"Андрея Антоненко оставили под стражей. Председательствующая судья Фрич", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень.

Кузьменко и Антоненко оставались в СИЗО. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест.

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