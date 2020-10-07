Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Об этом говорится в сообщении в Фейсбук-сообществе Free Riff.

«Андрея Антоненко оставили под стражей», - говорится в сообщении.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугарь в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко остается в СИЗО.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

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