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Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

07.10.2020 / 15:48
Киевский апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко («Риффмастера») под стражей.

Об этом говорится в сообщении в Фейсбук-сообществе Free Riff.

«Андрея Антоненко оставили под стражей», - говорится в сообщении.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Дугарь в мае 2020 года избрана мера пресечения в виде залога в размере 168 тыс. грн.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Антоненко остается в СИЗО.

4 сентября суд определил присяжных по этому делу.

Источник

убийство, Шеремет, Антоненко
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