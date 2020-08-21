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В европейских странах наблюдается резкий рост заражений COVID-19

21.08.2020 / 12:48
Во многих странах ЕС продолжают фиксировать быстрый рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В частности, в Испании за среду выявили 3 715 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за сутки с тех пор, как в конце июня в этой стране отменили общенациональные меры по самоизоляции.

В Италии за 19 августа выявили 642 случая заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в стране с конца мая.

В Германии 20 августа зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - рекордно высокое число зараженных для этой страны с апреля.

Во Франции в каждом третьем городе власти ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах, в том числе - под открытым воздухом. В Ницце же в четверг объявили о том, что маску теперь необходимо носить даже на природе. Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки во Франции за среду составило 3,8 тыс.

Источник

коронавирус, Европа, COVID-19
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