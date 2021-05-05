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COVID-19 в Европе: изменились лидеры по количеству новых случаев

05.05.2021 / 10:23
За сутки 3 мая в мире диагностировали более 669 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Бразилии, Украина занимает 24 место в мире, 8 в Европе.

Таковы данные сайта Worldometers на 4 мая.

В частности, в Индии зафиксировали более 355 000 новых заражений, в США - более 39 тысячи, а в Бразилии - более 36 000 случаев.

Кроме того, более 24 000 больных зарегистрировали в Турции, а в Иране - более 20 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 24 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.

Тройку лидеров по распространению коронавируса в Европе составляют Германия, Нидерланды и Россия.

В мире умерли за сутки 10454 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 131573858 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3226743 смерти от COVID-19.

Источник

коронавирус, Европа, COVID-19
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