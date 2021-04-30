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Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию

30.04.2021 / 13:51
Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию, в которой призвал в случае прямого вторжения России в Украину остановить импорт российских нефти и газа в ЕС, отключить РФ от SWIFT и ввести санкции против приближенных к российской власти олигархов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ члены Европейского парламента одобрили 30 августа.

Европарламентарии убеждены, что ЕС должен сделать выводы из крайне тревожного наращивания российского военного присутствия на границе с Украиной.

"Если такое наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение в Украину со стороны Российской Федерации, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", - говорится в тексте документа.

При условии российского вторжения евродепутаты настаивают, что импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно остановлен, в то время как Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а против приближенных к российской власти олигархов и их семей должны быть введены персональные санкции.

Европарламент подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Кроме того, депутаты выступают за остановку строительства спорных атомных электростанций "Росатомом".

В отдельном пункте евродепутаты подчеркивают, что на фоне угрожающего наращивания военного присутствия России "дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украины и предоставить ей оборонительное оружие", что соответствует статье 51 Устава ООН, которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону.

Европарламент призывает Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем.

Европарламентарии заявили, что незаконная блокада РФ в Черном и Азовском морях должна быть завершена, и предложили ЕС разработать постоянный мониторинг прохода судов в Керченском проливе.

Отдельно в резолюции упоминается ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. Депутаты призывают к его немедленному освобождению и напоминают российским властям и лично президенту Путину как главе российского государства, что "они несут полную ответственность за заботу о жизни Навального".

Депутаты подчеркивают, что все лица, причастные к судебному преследованию и жестокому обращению с Навальным, должны попасть под санкции в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека.

Еще одной темой для осуждения действий РФ евродепутатами стала ситуация вокруг взрывов на складах в Чехии в 2014 году. Парламент призвал Россию прекратить любую деятельность, направленную на дестабилизацию и угрозу государствам-членам ЕС.

Европарламент призвал государства-члены ЕС, следуя примеру дела Скрипаля, провести скоординированную высылку российских дипломатов из всех стран Евросоюза.

В завершение Европарламент призвал главу дипломатии ЕС и Совет Евросоюза разработать новый стратегический подход к отношениям ЕС с Россией, который бы демонстрировал солидарность с восточными партнерами ЕС, в том числе по вопросам безопасности и мирного разрешения конфликтов.

Источник

ЕС, РФ, SWIFT, swift
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