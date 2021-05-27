Войти | Зарегистрироваться
16:00

четверг,
27 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кулеба о решении США по "Северному потоку-2": ничто не проиграно, пока игра не завершилась

27.05.2021 / 15:23
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об отмене Соединенными Штатами Америки санкций против "Северного потока-2".

Речь о решении Вашингтона приостановить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Об этом речь шла на брифинге в МИД.

По словам Кулебы, пока что рано говорить о победе России, поскольку строительство российского газопровода еще не завершено.

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась", - сказал он.

Однако, как признал министр, после отмены американских санкций России стало проще завершить строительство "Северного потока-2".

"Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по "Северному потоку-2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

Президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отмена санкции против "Северного потока-2" будет личным проигрышем Байдена.

Источник

 

Байден, Кулеба, Северный поток-2
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.