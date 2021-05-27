НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября

"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Он не исключил, что НКРЭКУ, скорее всего, продолжит ограничение пропускной способности сечений линий электропередач между Украиной и Россией и Беларусью и после 1 октября.

НКРЭКУ соответствующим постановлением приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь). Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в письме на имя главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка от 17 мая, в настоящее время продолжается процесс подготовки к отделению Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины от параллельной работы с энергосистемами Российской Федерации и Республики Беларусь с ее последующим присоединением к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Галущенко напомнил, что ключевым требованием при присоединении ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение соответствия (достаточности) собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.

Согласно тексту письма, наличие импорта электрической энергии также негативно влияет на деятельность угледобывающих предприятий и на способность производителей обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах.

"Как следствие, растут риски нарушения безопасности поставок электрической энергии и операционной безопасности ОЭС Украины, что ставит под угрозу будущую синхронизацию ОЭС Украины с ENTSO-E", − констатировал Галущенко.

В свою очередь, как отметило ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в письме регулятору от 17 мая, ограничение импорта из России и Беларуси "не создает угрозы операционной безопасности функционирования ОЭС Украины в условиях отсутствия аварийности или низкой аварийности на энергоблоках тепловых и атомных электростанций и наличия энергоресурсов до начала осенне-зимнего периода 2021/2022 годов".

Президент Украины Владимир Зеленский законом от 15 апреля 2021 года №1396-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи" наделил НКРЭКУ полномочиями ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

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