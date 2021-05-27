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Зеркаль уходит из "Нафтогаза"

27.05.2021 / 11:15
Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

 

Об этом она сообщила НВ Бизнес.

"Трудовая книжка уже у меня на руках", - cказала Зеркаль журналисту издания.

"Текущая ситуация вокруг Северного потока-2 крайне непростая. Много лет Нафтогаз объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска Северного потока-2 больше чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто.

При объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента, Украина может в определенной степени снизить свои потенциальные потери. Но для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая Украина, которая развивается по европейскому пути", - заявила Зеркаль.

В 2014-2019 годах на должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России.

Зеркаль ушла из МИД в декабре 2019 года, после чего была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".

Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств "Нафтогаза" в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации.

"Трудовая книжка сегодня у меня в руках, период работы в Нафтогазе завершен. Это был год работы с великолепной командой, которая работала в международных арбитражах против России и обеспечивала сопротивление постройке "Северного потока - 2".

Усилия команды позволили сдерживать достройку проекта все это время силой собственных убеждений и профессиональной работы как в Вашингтоне, так и в европейских столицах. Санкции стали ключевым фактором сохранения транзита и 3-х миллиардов долларов дохода от транзита украинской ГТС", - написала Зеркаль в Facebook.

По ее словам, ситуация вокруг газопровода "сегодня сложная, если не критическая".

"Но я искренне верю, что не все потеряно. Чтобы добежать эту последнюю милю борьбы именно сейчас необходимо объединение усилий политиков во главе с президентом и профессиональная и слаженная работа дипломатических команд и команд юристов. Всех, кому небезразлична Украина, которая развивается европейским путем.

Очень надеюсь, что новая команда прислушивается к нашим советам и продолжит эффективную борьбу против ПП2", - добавила она.

Напомним: ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Источник

Нафтогаз, Зеркаль
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