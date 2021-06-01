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ОККО продает бензин с запрещенной концентрацией бензола и ставит под угрозу здоровье людей, — исследование CarPoint

01.06.2021 / 18:31
Автомобильное сообщество CarPoint в рамках исследования качества топлива на популярных АЗС Украины выявило критическое содержание сверхтоксичного вещества в бензине «А-95», реализуемого сетью ОККО.

Об этом сообщает Uainfo.org.

CarPoint решил провести анализ в связи с появлением в СМИ множества публикаций о продаже некачественного бензина и дизтоплива на заправках страны. И хотя многие такие сообщения имеют манипулятивный и заказной характер, проблема существует: по разным оценкам, до 20% бензина в Украине — контрафакт. Зачастую такой бензин содержит запрещенные законом вещества и соединения, которые наносят непоправимый вред здоровью людей, экологии и автомобилям. «Бодяга» продается нелегально — в обход фискальных процедур и отчисления налогов в госбюджет. Как объясняют в CarPoint, исследование обусловлено актуальностью и масштабами этой проблемы.

Первой под проверку попала сеть ОККО (бренд принадлежит концерну «Галнафтогаз»). Результаты первого же анализа шокировали. Лаборатория выявила в бензине марки «А-95» сверхтоксичный бензол: при норме 1% его содержание в бензине ОККО достигает 3,09%.

Бензол (C6H6) — легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость. Нельзя игнорировать вред, который это токсическое вещество наносит водителям и пешеходам. Выхлопы бензола имеют опасные окиси, которые поражают легкие и накапливаются в организме. Он опасен для слизистой, кожных покровов, дыхательных путей, нервной системы и легких. Бензол — опаснейший канцероген. Его воздействие на человека может привести к раку крови и кровообразующих органов. Пары бензола вызывают головокружение и могут привести к потере сознания. Вдыхание воздуха с высоким содержанием бензола может привести к смерти.

В сообществе CarPoint призывают руководителей ОККО и контролирующие органы перестать игнорировать факт продажи опасного бензина и защитить миллионы украинцев от воздействия смертельно опасного вещества.

АЗС, ОККО, CarPoint
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