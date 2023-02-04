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На Закарпатті школяр купив на подаровані гроші дрон та передав його військовим

03.02.2023 / 18:33
На Закарпатті 11-річний школяр купив на подаровані на день народження гроші дрон та передав його військовим, він також є активним волонтером - виготовляє патріотичні браслети, продає, а гроші передає на армію.

Про це повідомляється у Телеграмі Закарпатської ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що школяр зі Сваляви Іван Данайканич придбав і передав військовим професійний дрон. 11-річний хлопчик купив техніку за гроші, які йому подарували на день народження.

Іван – наймолодший волонтер у ГО «Допоможи Україні – Сьогодні». Він активно бере участь в акціях на підтримку захисників, власноруч виготовляє патріотичні браслети, а вторговані гроші передає на армію.

дрон, Закарпаття
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