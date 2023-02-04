На Закарпатті школяр купив на подаровані гроші дрон та передав його військовим

Про це повідомляється у Телеграмі Закарпатської ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що школяр зі Сваляви Іван Данайканич придбав і передав військовим професійний дрон. 11-річний хлопчик купив техніку за гроші, які йому подарували на день народження.

Іван – наймолодший волонтер у ГО «Допоможи Україні – Сьогодні». Він активно бере участь в акціях на підтримку захисників, власноруч виготовляє патріотичні браслети, а вторговані гроші передає на армію.