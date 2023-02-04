Мінінфраструктури: В Україні працюють 9597 пунктів незламності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства інфраструктури України в Facebook.

В публікації також йдеться, що у найближчі два тижні планується збільшити кількість пунктів незламності ще на 1831. Наразі найбільше пунктів відкрито в Дніпропетровській області (1170), Києві (868) та Львівській області (660).