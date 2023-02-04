Войти | Зарегистрироваться
12:42

суббота,
04 февраля
Онлайн
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Мінінфраструктури: В Україні працюють 9597 пунктів незламності

04.02.2023 / 09:45
Мінінфраструктури: В Україні працюють 9597 пунктів незламності
В Україні працюють 9597 пунктів незламності, майже половину з них відкрили упродовж минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства інфраструктури України в Facebook.

В публікації також йдеться, що у найближчі два тижні планується збільшити кількість пунктів незламності ще на 1831. Наразі найбільше пунктів відкрито в Дніпропетровській області (1170), Києві (868) та Львівській області (660).

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 февраля
3 февраля
2 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.