США нададуть Україні пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів

Новий пакет, серед іншого, включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння, ракети малої і великої дальності для установок HIMARS.

Як повідомляє CNN, частину зброї та обладнання на суму 425 мільйонів доларів буде виділено Україні з наявних запасів Міністерства оборони США. Решту буде закуплено у виробників.

Крім уже згаданих видів озброєння, пакет також містить мінометні боєприпаси, 181 бронетранспортер із захистом від мін, обладнання для української системи ППО, мобільні ракети-перехоплювачі HAWK, 20 протимінометних РЛС, 4 РЛС повітряного спостереження, системи протидронної боротьби, запчастини для протиартилерійських радарів, медикаменти.