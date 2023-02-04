Войти | Зарегистрироваться
12:42

суббота,
04 февраля
Онлайн
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

США нададуть Україні пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів

04.02.2023 / 11:50
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів, повідомив речник Міноборони країни бригадний генерал Пет Райдер.

Новий пакет, серед іншого, включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння, ракети малої і великої дальності для установок HIMARS.

Як повідомляє CNN, частину зброї та обладнання на суму 425 мільйонів доларів буде виділено Україні з наявних запасів Міністерства оборони США. Решту буде закуплено у виробників.

Крім уже згаданих видів озброєння, пакет також містить мінометні боєприпаси, 181 бронетранспортер із захистом від мін, обладнання для української системи ППО, мобільні ракети-перехоплювачі HAWK, 20 протимінометних РЛС, 4 РЛС повітряного спостереження, системи протидронної боротьби, запчастини для протиартилерійських радарів, медикаменти.

Источник: Интерфакс-Украина
HIMARS, HAWK
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 февраля
3 февраля
2 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.