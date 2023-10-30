В Україні почали виробляти "Himars’и"

Про це розповів операційний директор групи Олександр Мироненко в одному зі своїх інтерв’ю, повідомляє прес-служба Метінвест.

За його словами, просто зараз на фронті є кілька екземплярів макетів HIMARS, які з відстані неможливо відрізнити від справжніх.

"Наші макети навіть рухаються і змінюють позиції. І вони виглядають як справжні автомобілі, виконують свою функцію", - каже Мироненко.

Він додав, що місця виробництва макетів тримаються в секреті та винесені за межі підприємств компанії, щоб зберегти максимальну секретність та убезпечити працівників.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що Метінвест почав виробництво макетів техніки, яка має вводити в оману ворога. За словами Мироненка, наразі основне виробництво - радянські гаубиці Д-20, Д-30, американські М777, а також декілька видів радіолокаційних станцій та РЕБів.

За даними американського видання The Wall Street Journal, російські війска знищили більше половини з 250 макетів техніки, які зібрала та передала Збройним силам України компанія Метінвест.