Войти | Зарегистрироваться
12:19

среда,
01 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

В Україні почали виробляти "Himars’и"

31.10.2023 / 15:23
Група Метінвест почала виробляти макети американської реактивної системи залпового вогню Himars.

Про це розповів операційний директор групи Олександр Мироненко в одному зі своїх інтерв’ю, повідомляє прес-служба Метінвест.

За його словами, просто зараз на фронті є кілька екземплярів макетів HIMARS, які з відстані неможливо відрізнити від справжніх.

"Наші макети навіть рухаються і змінюють позиції. І вони виглядають як справжні автомобілі, виконують свою функцію", - каже Мироненко.

Він додав, що місця виробництва макетів тримаються в секреті та винесені за межі підприємств компанії, щоб зберегти максимальну секретність та убезпечити працівників.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що Метінвест почав виробництво макетів техніки, яка має вводити в оману ворога. За словами Мироненка, наразі основне виробництво - радянські гаубиці Д-20, Д-30, американські М777, а також декілька видів радіолокаційних станцій та РЕБів.

За даними американського видання The Wall Street Journal, російські війска знищили більше половини з 250 макетів техніки, які зібрала та передала Збройним силам України компанія Метінвест.

HIMARS, Мироненко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 ноября
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.